Cannes se prepara para festival repleto de estrelas e com tensão por ameaças de Trump

Além disso, o cinema brasileiro é o convidado de honra do Mercado do Cinema de Cannes, um novo impulso, que se soma aos prêmios deste ano em Hollywood e Berlim, após anos de vaivéns políticos que afetaram o setor.

A escolha do Brasil como convidado especial no maior mercado cinematográfico do mundo, celebrado no mesmo palácio de congressos onde é realizado o festival, também faz parte das comemorações dos 200 anos das relações diplomáticas franco-brasileiras.

O mercado de Cannes permite estabelecer relações diretas com distribuidores e produtores do mundo inteiro. O país convidado de honra também é tema de mesas redondas e apresentações especiais.

Segundo dados oficiais, o setor audiovisual brasileiro é uma indústria de 5 bilhões de dólares anuais (R$ 28 bilhões, na cotação atual). Dos 728 filmes que estrearam no país em 2023, 273 foram produções nacionais, de acordo com dados divulgados antes do evento em Cannes.

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi premiado em março com o Oscar de melhor filme internacional, enquanto "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, tinha sido contemplado duas semanas antes com o Urso de Prata em Berlim.

- Diretores consagrados e novatos -

A lista de cineastas na mostra oficial inclui nomes frequentes da Croisette, como os irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne (que já venceram duas Palmas de Ouro por "Rosetta", em 1999, e "A Criança", em 2005), que exibirão "Jeunes mères".