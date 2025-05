China recebe líderes latino-americanos para reforçar aproximação

O fórum entre a China e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que tem 33 membros, começará oficialmente na terça-feira (13).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Pequim no sábado para uma visita de Estado de cinco dias.

Lula tem buscado melhorar as relações com China e com os Estados Unidos desde que voltou ao poder no início de 2023.

As exportações brasileiras para a China superaram os 94 bilhões de dólares (536 bilhões de reais) no ano passado, segundo a base de dados ComTrade das Nações Unidas.

O Brasil, potência agrícola sul-americana, exporta principalmente soja e outros produtos básicos para a China, enquanto o gigante asiático vende semicondutores, telefones, veículos e medicamentos ao Brasil.

Nesta segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, se encontrou com seu homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, na Casa de Hóspedes do Estado Diaoyutai em Pequim.