Começam as declarações iniciais do julgamento do rapper Diddy em Nova York

Com cabelo grisalho, já que não pode tingi-lo na prisão onde aguarda o julgamento desde setembro, ele teve a companhia, no Tribunal Federal do Distrito de NY em Manhattan, de sua mãe Janice e vários de seus filhos, incluindo as gêmeas de 17 anos.

- "Mulheres fortes e adultas" -

O artista, autorizado pelo juiz a vestir roupas civis durante o julgamento, vestia uma camisa branca sob um moletom bege, calças cáqui e óculos com armações pretas.

Uma multidão de jornalistas, que fizeram fila a noite toda para garantir um lugar na sala do tribunal, e centenas de curiosos se aglomeraram para ver o músico, propulsor do hip-hop no cenário internacional.

O artista foi objeto durante anos de acusações de agressão física, que remontam até o início da década de 1990.

Geragos disse que as acusadoras de Combs eram "mulheres capazes, fortes e adultas".