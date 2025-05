Empresa chinesa fornecerá equipamentos ao Exército da Nicarágua

A cooperação militar da Rússia e da China com a Nicarágua preocupa os Estados Unidos.

Vários contratos com empresas do gigante asiático foram assinados em Pequim no marco de um fórum ministerial entre a China e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), disse Murillo, esposa de Ortega.

Esse fórum foi convocado em resposta à guerra comercial desencadeada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"A delegação que está representando nosso país [...] também teve encontros com empresas chinesas; assinou contratos e fortaleceu a cooperação", declarou Murillo.

A delegação nicaraguense é liderada por Laureano Ortega, filho do casal governante, que é assessor de investimentos e responsável pelas relações com a China e a Rússia.

Outros acordos são para fornecimento de equipamentos e serviços para transporte público, telecomunicações, hidrelétricas, mineração, setor bancário, indústria e "intercâmbio comercial", acrescentou Murillo.