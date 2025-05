Equador mobiliza 1.500 militares em operação contra guerrilha colombiana

O Equador enviou mais de 1.500 militares a uma região amazônica para localizar dissidentes da guerrilha colombiana Farc que mataram 11 militares durante uma operação contra a mineração ilegal, informou nesta segunda-feira (12) o Ministério da Defesa.

Rebeldes do grupo Comandos da Fronteira, que negociam a paz com o governo do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, emboscaram na sexta-feira um esquadrão do exército e atacaram os homens com fuzis, granadas e explosivos.

"Vamos com tudo! Esta guerra contra os maus se intensificará", declarou o ministério na rede social X em referência ao ataque no Alto Punino, na província de Orellana (este), na fronteira com o Peru.