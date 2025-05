Estúdios e sindicatos de Hollywood pedem a Trump incentivos fiscais

Os signatários propõem que o Congresso trabalhe em um pacote de benefícios fiscais que reduzam os custos de filmagem nos Estados Unidos e sejam sustentáveis a longo prazo.

"Mais de 80 países oferecem incentivos fiscais para a produção e, consequentemente, várias produções que poderiam ter sido filmadas nos Estados Unidos o foram em outros lugares", ressalta a carta.

Menos de um a cada cinco filmes ou séries de TV exibidos nos Estados Unidos foi produzido na Califórnia, segundo aFilmLA, organização que estuda a indústria.

O texto não cita o projeto tarifário lançado neste mês pelo presidente americano na rede Truth Social. A publicação de Trump atingiu um ponto sensível de uma indústria que sofre o impacto econômico de uma produção interna dizimada.

Hollywood tenta se reerguer após cinco anos difíceis, marcados pela pandemia, as mudanças no consumo de séries e filmes introduzidas pelo streaming e as greves de atores e roteiristas, que paralisaram a indústria em 2023.

O anúncio de Trump foi recebido com cautela. Na esfera política, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, respondeu com uma proposta para trabalhar com Washington em um plano federal de crédito fiscal que destine cerca de US$ 7,5 bilhões para ajudar a indústria.