Exército israelense bombardeia hospital em Gaza

O Exército israelense anunciou nesta terça-feira (13, data local) que bombardeou um hospital na Faixa de Gaza supostamente utilizado pelo movimento islamista Hamas para "atividades terroristas".

O ataque põe fim à pausa nos combates respeitada por ocasião da libertação do refém americano-israelense Edan Alexander, mantido em cativeiro no território palestino desde outubro de 2023.

O Exército indicou no Telegram que havia atacado "um centro de comando e controle situado no hospital Nasser, em Khan Yunis", no sul da Faixa de Gaza.