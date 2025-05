Hamas pretende libertar refém americano-israelense após negociações com EUA

O Exército "está se preparando para o retorno do refém Edan Alexander, que será transferido por uma unidade especial para a instalação de recepção inicial em Re'im", perto da fronteira de Gaza no sul de Israel, afirmou uma fonte de alto escalão no início da tarde.

- "Negociações diretas" -

Edan Alexander, o único refém vivo com nacionalidade americana ainda retido em Gaza, foi sequestrado quando servia em uma unidade de elite no sul de Israel, durante o ataque sem precedentes de 7 de outubro de 2023 do Hamas.

O ataque desencadeou o início da guerra em Gaza, onde Israel, que prometeu destruir o movimento islamista palestino, lançou uma ofensiva devastadora de represália que causou dezenas de milhares de mortes e provocou um desastre humanitário.

Após dois meses de trégua, Israel retomou sua ofensiva em Gaza em 18 de março, assumindo o controle de amplas zonas do território palestino.

Em um comunicado divulgado no domingo, o Hamas declarou que está "disposto a iniciar de imediato negociações intensas para alcançar um acordo definitivo sobre o cessar da guerra, a troca (de reféns israelenses por prisioneiros palestinos), a gestão de Gaza por um organismo independente (...) além da reconstrução e o fim do cerco".