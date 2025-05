Leão XIV reaviva esperanças no Peru de que milagre de Eten seja reconhecido

Na pequena cidade de Eten, na costa norte do Peru, os fiéis se reúnem todos os anos para celebrar o milagre do Divino Menino Jesus, um fenômeno sagrado que ainda não foi reconhecido pelo Vaticano.

Mas a eleição do papa Leão XIV reacendeu no país andino a esperança de reconhecimento oficial, além da construção de um santuário digno deste milagre eucarístico, o único do gênero no país.

Robert Prevost, que se tornou o papa Leão XIV, é o primeiro pontífice americano e viveu por mais de 20 anos no Peru, onde obteve nacionalidade.