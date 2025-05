Montanhistas e monges fazem enterro simbólico de geleira que derrete com o aquecimento global

Dezenas de montanhistas e monges budistas enterraram simbolicamente nesta segunda-feira(12) a geleira Yala, nos Himalaias do Nepal, que está desaparecendo devido ao aquecimento global.

Localizada entre 5.170 e 5.750 metros acima do nível do mar, no Vale Langtang (norte), a geleira Yala perdeu dois terços de sua massa e encolheu 784 metros desde 1974, segundo o Centro Internacional para o Desenvolvimento das Montanhas (Icimod).

Cientistas preveem que, no ritmo atual de aumento da temperatura global, a geleira poderá desaparecer até 2040, tornando-se a primeira no Himalaia a sofrer esse destino.