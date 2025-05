MP da Bolívia acusa de terrorismo ex-general que liderou tentativa de golpe

O ex-comandante do Exército está preso desde o dia do levante. No momento da sua captura, negou que sua intenção fosse derrubar Arce, que está no poder desde 2020. Segundo ele, os dois combinaram a ação para melhorar a imagem do presidente, abalada pelo descontentamento social provocado pela crise econômica, o que o governo Arce nega.

jac/gta/vel/dga/lb/rpr

© Agence France-Presse