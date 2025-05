Netanyahu diz que libertação de refém israelense americano não levaria a um cessar-fogo

Não foi divulgada uma data para a libertação, mas a família do jovem refém de 21 anos afirmou no domingo que foi informada sobre uma libertação é aguardada para "os próximos dias".

"Israel não se comprometeu com nenhum cessar-fogo, nem com a libertação de terroristas (prisioneiros palestinos no país, NR), mas apenas com um corredor seguro que permita a libertação de Edan", disse Netanyahu.

Segundo o primeiro-ministro, a esperada libertação do único refém vivo com cidadania americana foi possível devido à "pressão militar" israelense na Faixa de Gaza.

"Estamos em meio a dias decisivos, durante os quais foi apresentada uma proposta ao Hamas que permite a libertação de nossos reféns. As negociações continuarão sob fogo, juntamente com os preparativos para uma intensificação dos combates", acrescentou Netanyahu.

Na manhã desta segunda-feira, a Defesa Civil palestina informou que "pelo menos" 10 pessoas morreram, incluindo mulheres e crianças, em um ataque aéreo israelense contra uma escola que abrigava deslocados em Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza.

"Dezenas de feridos foram transferidos após o ataque israelense contra a escola Fátima Bint Assad, onde vivem mais de 2.000 deslocados na cidade de Jabaliya", declarou à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.