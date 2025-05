ONU usa água do East River para refrigerar sua sede em Nova York há 70 anos

Mesmo no auge do verão de Nova York, "o rio atinge 24,5°C e não os 38°C" do ar ambiente, observa David Lindsay, responsável pelo sistema. Por isso, é preciso "menos energia" para resfriar.

A cada minuto, até 26.000 litros de água salgada são bombeados do East River (um braço do mar) através de grandes tubos de fibra de vidro até a estação de resfriamento. No processo, um gás refrigerante é utilizado.

Lindsay explica que há "dois circuitos independentes" para evitar qualquer contaminação da água do mar, que depois retorna, mais quente, para o estuário que margeia Manhattan.

A sede em Nova York não é a única instalação da ONU que recorre à água. O Palácio das Nações, em Genebra, está conectado a uma rede de refrigeração que usa o lago Lemán, e a Cidade das Nações Unidas, em Copenhague, bombeia água do mar, o que "praticamente eliminou" a necessidade de eletricidade para refrigeração.

A vantagem é clara sobre os 2 bilhões de aparelhos individuais instalados no mundo todo.

- Por que é tão raro? -

O número de refrigeradores individuais deve disparar diante de temperaturas cada vez mais altas, enquanto seu consumo de eletricidade triplicou desde 1990, segundo a Agência Internacional de Energia, que pede sistemas mais eficientes como redes centrais, de energia geotérmica ou hidrotérmica, tal qual o da sede da ONU.