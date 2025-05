Os técnicos estrangeiros no comando da Seleção

O italiano Carlo Ancelotti será o quarto técnico estrangeiro no comando da Seleção Brasileira, mas ao contrário de seus antecessores, que tiveram passagens rápidas, assumirá o cargo com a ideia de dar rumo à equipe em busca do hexacampeonato mundial.

- O pioneiro -

O primeiro "gringo" a dirigir a Seleção foi o uruguaio Ramón Platero, na Copa América (então chamada de Campeonato Sul-Americano) de 1925.

Embora Joaquim Guimarães tenha sido oficialmente apresentado como treinador para a competição, Platero era o técnico de fato, enquanto o brasileiro assumia as funções de dirigente, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2015.