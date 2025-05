Petrobras registra forte alta nos lucros no 1º trimestre

Outro fator favorável foi a apreciação de 7% do real perante o dólar.

Os resultados mostram também um salto a respeito do último trimestre do ano passado, quando a petrolífera reportou perdas de US$ 2,8 bilhões (R$ 15,9 bilhões), devido, precisamente, à depreciação do real em relação à divisa americana.

"A melhora do resultado reflete principalmente o aumento nos volumes de petróleo produzido e comercializado, além do cenário externo mais favorável", assinalou a empresa em comunicado.

O futuro da capacidade de produção da Petrobras se tornou um tema sensível.

Suas reservas potenciais são estimadas em 10 bilhões de barris de petróleo, quando o país alcançou 15,9 bilhões em reservas comprovadas em 2023.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é favorável a avançar na exploração da Margem Equatorial, próxima da foz do rio Amazonas, no norte do país, com o argumento de que a transição energética necessita de enormes receitas para o seu financiamento.