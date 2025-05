Petróleo sobe, impulsionado pelo relaxamento da guerra comercial entre EUA e China

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (12), impulsionados pela suspensão temporária da maioria das tarifas que Estados Unidos e China vinham impondo mutuamente, o que sugere perspectivas mais favoráveis para a demanda de petróleo bruto.

Especificamente, ambas as partes concordaram em reduzir substancialmente as sobretaxas que vinham aplicando uma à outra ? até 30% no caso de Washington e 10% no de Pequim ?, em comparação com os 145% e 125%, respectivamente, após a escalada iniciada pelo presidente Donald Trump no começo de abril.

Essa trégua entrará em vigor "até 14 de maio", anunciaram as duas maiores potências econômicas do mundo em um comunicado conjunto publicado após dois dias de negociações em Genebra.