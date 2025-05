PKK curdo anuncia dissolução e fim de luta armada contra o Estado turco

Fahrettin Altun, conselheiro de Erdogan, advertiu que "não se trata de um processo superficial ou de curto prazo (...) nem é um processo que terminará da noite para o dia", escreveu ele no X.

Em sua declaração, o PKK disse que a decisão "fornece uma base sólida para uma paz duradoura e uma solução democrática", e enfatizou que é "essencial" que o Parlamento turco "desempenhe seu papel com responsabilidade histórica".

A UE considerou que "o início de um processo de paz confiável (...) seria um passo positivo em direção a uma solução pacífica e sustentável" na Turquia, e pediu a todas as partes envolvidas para que trabalhassem por isso.

A decisão do PKK ocorre após sete meses de trabalho para reiniciar as conversações paralisadas que começaram inesperadamente em outubro entre Ancara e Öcalan.

Embora os principais atores do processo tenham inicialmente levantado a possibilidade de uma libertação antecipada do líder do PKK, que está preso desde 1999 e cumpre uma sentença de prisão perpétua em confinamento solitário, é improvável que ele deixe Imrali.

"As condições de sua detenção serão suavizadas (...) as reuniões com o DEM (partido pró-curdo) e sua família também serão mais frequentes", disse uma fonte do AKP ao jornal pró-governo Turkiye.