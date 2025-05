PKK curdo anuncia dissolução e fim de mais de quatro décadas de luta armada contra o Estado turco

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) anunciou sua dissolução nesta segunda-feira (12) e o fim de mais de quatro décadas de luta armada contra o Estado turco, informou a agência pró-curda ANF.

"O 12º Congresso do PKK decidiu dissolver a estrutura organizacional do PKK e acabar com o método de luta armada", anunciou o grupo curdo em um comunicado.

O líder histórico do PKK, Abdullah Öcalan, fez um apelo na prisão em 27 de fevereiro no qual pediu ao grupo que o fim das hostilidades e o início das conversações para a dissolução.