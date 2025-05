Primeiro grupo de sul-africanos brancos chega aos Estados Unidos

Um grupo de cerca de 50 sul-africanos brancos descendentes de colonos europeus chegou nesta segunda-feira (12) aos Estados Unidos, depois que o presidente Donald Trump lhes concedeu o status de refugiados como vítimas do que chama de genocídio.

Trump prometeu não apenas a expulsão em massa de imigrantes em situação irregular, mas também restringiu quase que totalmente a chegada de solicitantes de asilo. Uma exceção foi feita para os africâneres ? descendentes de colonos europeus, principalmente holandeses e alemães ?, embora a África do Sul insista em que eles não sofrem nenhum tipo de perseguição.

Um primeiro grupo de 49 sul-africanos brancos, a maioria famílias de agricultores, desembarcou no aeroporto internacional da Virgínia, procedente de Joanesburgo. Eles foram recebidos pelo número dois do Departamento de Estado, Christopher Landau, e por seu colega do Departamento de Segurança Doméstica (DHS, na sigla em inglês), Troy Edgar.