PSG pede anulação de penhora às suas contas em litígio com Mbappé

Em virtude de tal acordo, o jogador se comprometia a abrir mão de 55 milhões de euros relativos a diversos bônus se ficasse livre no mercado ao final da temporada.

Mbappé foi afastado do elenco principal do PSG por ter se recusado a renovar com o clube.

Essa renovação teria permitido ao PSG receber dinheiro em uma eventual transferência, mas Mbappé seguiu rumo ao Real Madrid como jogador livre ao final da temporada 2023/2024.

No entanto, a validade do acordo, que o próprio jogador havia mencionado publicamente à imprensa em janeiro, é negada por seus representantes legais.

Mbappé pede o pagamento de 55 milhões de euros correspondentes ao último terço de um bônus por assinatura de contrato, seus três últimos salários e um bônus de ética desses três meses.

