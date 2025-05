Reforma da ONU requer mudanças 'dolorosas', segundo secretário-geral

"A crise de liquidez que enfrentamos não é nova. Mas a situação financeira e política atual faz com que nossos esforços sejam ainda mais urgentes", insistiu.

E "sabemos que algumas dessas mudanças serão dolorosas para a nossa família da ONU", advertiu.

Citou como exemplo a reestruturação prevista, dentro do Secretariado, do Departamento de Operações de Manutenção da Paz e do Departamento de Assuntos Políticos, nos quais algumas unidades poderiam "se fundir".

"Acho que vamos poder cortar 20% dos postos nos dois departamentos", e este número "deve ser considerado um ponto de referência" para toda a iniciativa UN80, disse.

O Secretariado que ele dirige empregava cerca de 35 mil pessoas no final de 2023.

Também mencionou a possibilidade de transferir postos de Nova York e Genebra para cidades com custos menores, e destacou a sobrecarga de tarefas encomendadas ao Secretariado pelos Estados-membros: "mais de 3.600 mandatos" identificados durante o processo.