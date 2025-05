Seis búlgaros foram condenados à prisão por espionagem a favor da Rússia

O grupo teve como objetivo, entre outros, o jornalista búlgaro Christo Grozev, quem investigou os serviços de inteligência russos, assim como Roman Dobrojotov, um jornalista e dissidente russo morador do Reino Unido, fundador do site The Insider.

Também espionaram Bergey Riskaliev, ex-político cazaque que obteve o status de refugiado no Reino Unido.

Além disso, vigiaram a base militar americana de Patch Barracks, em Stuttgart, na Alemanha, acreditando que soldados ucranianos estavam sendo treinados lá no uso do sistema de defesa antiaérea Patriot.

