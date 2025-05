Senador democrata apresenta reforma migratória nos EUA

"Não precisamos escolher entre segurança na fronteira e reforma migratória", afirma Gallego em comunicado.

"O caos na fronteira sudoeste é impulsionado e agravado por um sistema de asilo obsoleto e com poucos recursos", aponta o senador, filho de mãe colombiana e pai mexicano, em seu plano migratório.

Para resolver isso, ele propõe "manter a ordem" na fronteira por meio da contratação de mais agentes da patrulha fronteiriça, além de investimentos em infraestrutura portuária e tecnologia para detecção de drogas.

Gallego também defende a reforma do sistema de asilo "para acabar com os abusos" e "agilizar o processo", além de ampliar "as vias migratórias legais para impulsionar a economia".

Em 2023, os lares de imigrantes representaram 1,7 trilhão de dólares em poder de compra e pagaram quase 652 bilhões em impostos federais, estaduais e locais, segundo dados oficiais.

O senador sugere a criação de novos tipos de vistos com "normas trabalhistas sólidas" e um caminho para a cidadania para os dreamers e os migrantes que vivem há muitos anos no país.