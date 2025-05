Starmer promete 'retomar o controle' das fronteiras britânicas em seu plano para reduzir a imigração

As regras sobre proficiência em inglês serão reforçadas para dependentes adultos de portadores de visto, com o objetivo de reduzir seu número, e o período que estudantes universitários internacionais podem permanecer no Reino Unido após seus estudos também será reduzido.

Keir Starmer "ouviu e aprendeu com o Reform UK", disse Richard Tice, adjunto de Farage no partido de extrema direita, à BBC nesta segunda-feira, lançando dúvidas sobre a capacidade do líder trabalhista de cumprir suas promessas.

- Lema do Brexit -

Com sua frase "finalmente retomar o controle de nossas fronteiras", Starmer usou o lema dos defensores do Brexit, que a transformaram em um argumento a favor da saída do Reino Unido da União Europeia.

"Criaremos um sistema controlado, seletivo e justo, em total ruptura com o passado", insistiu Starmer, já que a imigração líquida atingiu 728.000 entre junho de 2023 e junho de 2024, e quase um milhão no ano anterior.

"Durante anos, o nosso sistema incentivou as empresas a contratar trabalhadores com salários mais baixos, em vez de investir em nossos jovens", disse Starmer.