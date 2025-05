Ucrânia aguarda resposta da Rússia sobre reunião presencial de Zelensky e Putin

"O tempo está se esgotando" para a Rússia aceitar o cessar-fogo antes de terça-feira, alertou o governo alemão, acrescentando que, se Moscou não cumpri-lo, os europeus continuarão com os "preparativos" para adotar novas sanções contra a Rússia.

O Exército ucraniano denunciou, nesta segunda-feira, que a Rússia lançou um novo ataque massivo de drones durante a noite.

Segundo a Força Aérea, os russos lançaram 108 drones explosivos. As autoridades locais relataram pelo menos uma morte e seis feridos no leste do país, além de danos à infraestrutura ferroviária e prédios residenciais.

"A proposta de cessar-fogo está sendo ignorada e o inimigo continua atacando a infraestrutura ferroviária", disse a operadora ferroviária nacional da Ucrânia, Ukrzaliznytsia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou parar de tentar negociar um acordo de paz se não vir concessões de ambos os lados, pediu que os dois países se reúnam imediatamente.

- "Raízes profundas" -

Dezenas de milhares de pessoas morreram e milhões foram forçadas a fugir de suas casas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.