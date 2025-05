Wall Street fecha no azul graças à trégua na guerra comercial EUA-China

"O mercado está claramente observando a tendência geral de desaceleração" dessa guerra comercial que mantinha vários países em estado de alerta, declarou Karl Haeling, analista da firma LBBW.

Desde seu retorno à Casa Branca, no fim de janeiro, Trump havia imposto tarifas de 145% sobre muitas importações provenientes da China, enquanto Pequim retaliou com tarifas de 125% sobre produtos americanos.

Após conversas realizadas no fim de semana entre altos funcionários dos dois países na Suíça, os Estados Unidos concordaram em reduzir temporariamente suas tarifas sobre produtos chineses para 30%, enquanto a China reduzirá as suas para 10%.

Além da redução tarifária, o anúncio entre os EUA e a China, assim como o acordo firmado na semana passada com o Reino Unido, "convencerão os líderes empresariais de que um acordo definitivo será alcançado em algum momento", segundo uma nota divulgada pelo site especializado Briefing.com.

"Isso deverá permitir que eles tomem decisões de investimento e de gastos", acrescentou.

No entanto, Haeling afirmou que tanto o acordo com o Reino Unido quanto o anúncio com a China nesta segunda-feira ainda deixam "muitos detalhes por acertar", o que significa que ainda persiste certa incerteza.