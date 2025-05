Adeus, 'Pepe' Mujica, o ex-presidente que sentia e vivia como as pessoas comuns

"Não há mais políticos como ele. Sentia e vivia como as pessoas comuns, não como os políticos de agora, que parecem ricos", disse o garçom à AFP, referindo-se ao estilo de vida do ex-guerrilheiro.

"É triste, mas, por um lado, é melhor que ele tenha partido, para ele e para Lucía", comentou Larús, referindo-se à ex-presidente e muher de Mujica, que o acompanhou até a sua morte na casa modesta onde viviam, na periferia de Montevidéu.

A vendedora e estudante de psicologia Romina Mato, 21, lembra pouco da presidência do esquerdista, que ganhou o apelido de "presidente mais pobre do mundo", mas ressaltou sua humildade. "Teve altos e baixos como presidente, é o que me contam. Eu era muito pequena. Mas gosto do fato de que ele era humilde e que, apesar do seu passado tão duro, ele seguiu em frente", comentou sobre o ex-guerrilheiro, preso por mais de 13 anos durante a ditadura militar.

- Orsi -

O presidente Yamandú Orsi, considerado um afilhado de Mujica, foi o encarregado de anunciar a morte do seu antecessor. "Sentiremos muito a sua falta", publicou no X. Em seguida, as redes sociais se encheram de mensagens dedicadas a Mujica.

Para a dominicana Dominga Mattos, 43, o ex-presidente "era um escolhido, fez muito pelos imigrantes. Todos ao meu redor dizem isso. As pessoas o adoravam, amigos o viam quase como um deus."