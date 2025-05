Airbnb passa a oferecer serviços a domicílio como massagistas e chefs

A empresa afirmou que os profissionais que poderão oferecer seus serviços na plataforma foram selecionados por sua "experiência e reputação".

Eles têm "uma média de 10 anos de experiência" e forneceram provas de sua identidade e certificações, acrescentou.

Além disso, o Airbnb revisou e melhorou sua oferta de "experiências", como excursões e atividades oferecidas por particulares nos destinos turísticos.

A empresa americana também firmou acordos com famosos para oferecer atividades aos usuários com eles.

Esse serviço, batizado como "Airbnb Originals", inclui, por exemplo, a possibilidade de jogar vôlei de praia no Rio de Janeiro com a atleta olímpica Carol Solberg.

Diante dos problemas do Airbnb com as restrições impostas por muitas das principais cidades do mundo ao aluguel temporário de residências, a companhia busca ampliar e diversificar seu negócio.