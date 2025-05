Ancelotti confirma que assumirá comando da Seleção em 26 de maio

- "Nenhum tipo de problema" -

"A CBF divulgou o comunicado porque a partir do dia 26 serei treinador do Brasil. O Madrid vai divulgar o comunicado quando quiser, não há nenhum tipo de problema", disse Ancelotti, antes de destacar que aquilo que conversou com o clube espanhol "é absolutamente pessoal".

O treinador, o mais vitorioso da história do Real Madrid com 15 títulos, incluindo três edições da Liga dos Campeões, garantiu que a saída foi amigável.

"O futebol, como a vida, é uma aventura que começa e termina. Sempre levei em consideração que isto acabaria. Passei muito bem, todos passaram muito bem, acredito, mas em tudo na vida há um momento que acaba", afirmou.

"Minha seriedade e meu profissionalismo me pedem para terminar bem aqui e, a partir do dia 26, falarei sobre meu novo desafio. Nunca tive nenhum problema com o clube e nunca vou ter", acrescentou.

Diante das críticas da imprensa pela atitude do vestiário, Ancelotti afirmou que não faltou cobrança e que não se arrepende de nenhuma decisão.