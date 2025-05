Atacante do Nottingham Forest passa por cirurgia de emergência após choque com a trave

O atacante nigeriano Taiwo Awoniyi, do Nottingham Forest, passou por uma cirurgia "de emergência" após se chocar com a trave no jogo contra o Leicester no último fim de semana, anunciou seu clube em comunicado publicado nesta terça-feira (13).

O jogador de 27 anos se chocou violentamente contra a trave ao tentar cabecear a bola nos minutos finais da partida, que terminou empatada em 2 a 2.

"O clube informa que Taiwo Awonyi passou por uma cirurgia de emergência após a lesão abdominal que sofreu durante o jogo de domingo contra o Leicester", escreveu o Forest em comunicado, no qual informou que dará mais detalhes "no momento oportuno".