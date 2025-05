Bahia luta por vaga antecipada nas oitavas da Libertadores contra Atlético Nacional

- Atlético vive bom momento -

Apoiado por uma torcida que deverá lotar as arquibancadas, o Atlético Nacional, do técnico argentino Javier Gandolfi, por outro lado, volta para casa com moral nas aturas e ansioso por uma vitória para ficar numa melhor posição no grupo.

O time venceu o Internacional por 3 a 1 na rodada anterior, encerrando um início ruim no torneio continental.

Os 'Verdolagas' também recuperaram a liderança do campeonato nacional no domingo, após vencer o Llaneros por 2 a 1 com um time misto que permitiu que a equipe titular recarregasse as baterias antes da partida contra o Bahia.

O Atlético Nacional conta com o veterano goleiro David Ospina, os defensores Andrés Román, Juan José Arias e William Tesillo, além de meio-campistas como Matheus Uribe e Jorman Campuzano para este duelo.

A imprensa especula que os atacantes Marino Hinestroza e Kevin Viveros serão titulares.