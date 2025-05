China propõe cooperação com a América Latina em período de 'confronto'

A CELAC foi fundada em dezembro de 2011 e reúne 33 países.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil, Peru e Chile. O país faz investimentos significativos no âmbito do programa Iniciativa Cinturão e Rota, que recebeu a adesão de dois terços dos países latino-americanos.

O comércio entre a China e a região superou no ano passado a marca de 500 bilhões de dólares (2,83 trilhões de reais) pela primeira vez, "40 vezes mais que no início do século", celebrou Xi.

- "Longa história de amizade" -

Com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, a região virou um importante campo de batalha no conflito do republicano com Pequim. Muitos países são pressionados por Washington para escolher um lado.

Na abertura do fórum, com a presença dos presidentes do Brasil, Colômbia e Chile, Xi celebrou a relação cada vez mais estreita e criticou "a perseguição e a hegemonia" exercidas por outros países.