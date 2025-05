Cidades são o epicentro da luta contra o calor, diz especialista da ONU

Seja em Miami, Atenas ou Santigo do Chile, os especialistas tentam combater o calor urbano extremo. Uma das pioneiras na área, a grega Eleni Myrivili, chefe de Calor na ONU-Habitat, explica, em uma entrevista à AFP, o que as autoridades podem fazer para redesenhar as cidades e evitar que se tornem fornos nos quais é difícil sobreviver, especialmente para os mais vulneráveis.

Por que as cidades são o foco de seu trabalho?

Identificamos que as cidades são basicamente o "Marco Zero" do calor, onde sofremos os efeitos mais nefastos.

As cidades são armadilhas de calor, estão construídas para outro tipo de temperaturas, para um clima diferente. Então, precisamos entender e mudar completamente a forma que renovamos e desenvolvemos novas áreas. Temos que levar em conta que enfrentaremos um clima totalmente diferente nas próximas décadas.