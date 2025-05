Defesa Civil registra 28 mortos em ataques perto de hospital em Gaza

Um balanço anterior havia registrado nove ataques aéreos israelenses.

"Foi uma cena absolutamente catastrófica", disse o fotógrafo Amro Tabash, que descreveu uma área em chamas, "apesar da presença no local da Organização Mundial da Saúde, que estava preparando as crianças feridas para deixarem a Faixa de Gaza amanhã".

"Todo mundo no hospital, doentes e feridos, correu presa do pânico, alguns com muletas, outros gritando por seus filhos, enquanto outros eram arrastados até as camas", acrescentou.

O Exército israelense anunciou, em nota, que havia atacado "um centro de comando e controle do Hamas, situado em uma infraestrutura terrorista subterrânea, debaixo do hospital europeu de Khan Yunis".

"A organização terrorista Hamas segue utilizando os hospitais da Faixa de Gaza para suas atividades terroristas, demonstrando seu uso cínico e brutal da população civil no hospital e seus arredores", acrescentou.

Na primeira hora desta terça-feira, o exército anunciou outro ataque contra "um centro de comando e controle situado no hospital Nasser", também em Khan Yunis.