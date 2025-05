Djokovic encerra parceria com Andy Murray a duas semanas de Roland Garros

'Djoko' convidou o ex-tenista escocês no final da temporada passada, após encerrar o ano sem títulos no circuito da ATP e com a medalha de ouro em Paris como única conquista.

"Jogamos um contra o outro desde que éramos garotos (...) Acreditava que nossa história juntos tinha terminado, mas temos um último capítulo. Chegou a hora de um de meus adversários mais duros fazer parte da minha comissão técnica. Bem-vindo, treinador Andy", anunciou Djokovic no final de novembro.

No entanto, o desempenho esportivo do ex-número 1 do mundo não melhorou desde então e as dúvidas quanto à possibilidade de alcançar recorde de 25 títulos de Grand Slam são cada vez maiores.

Depois de abandonar a semifinal do Aberto da Austrália por lesão, em janeiro, e exceto pela final do Masters 1000 de Miami, em março, Djokovic vem acumulando maus resultados.

Uma tendência que se acentuou desde o início da temporada de saibro, em abril: disputou dois jogos e perdeu os dois, contra o chileno Alejandro Tabilo (6-3, 6-4), em Monte Carlo, e contra italiano Matteo Arnaldi (6-3, 6-4), Madri.

Djokovic decidiu não participar do Masters 1000 de Roma, último teste antes de Roland Garros, e sua presença em Paris é cada vez mais incerta.