'Ele controlava a minha vida', diz Cassie Ventura em julgamento do rapper e ex-namorado 'Diddy'

Combs "controlava grande parte de minha vida", disse Ventura, atualmente na reta final de uma gestação, no julgamento.

A cantora conheceu 'Diddy' em 2005, quando tinha 19 anos. "Eu só sabia que ele era um empresário e um músico fora do comum", reconheceu. Logo depois, assinou um contrato de 10 álbuns com a gravadora do rapper, a Bad Boy Records.

Descrevendo o relacionamento complexo dos dois, ela declarou: "Eu estava confusa, nervosa, mas também o amava muito".

Um vídeo da câmera de segurança de um hotel de março de 2016, que a acusação reproduziu no dia anterior na sala de audiências do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, mostra o empresário espancando-a brutalmente e arrastando-a pelos cabelos por um corredor.

De acordo com Israel Florez, um ex-segurança do hotel de Los Angeles onde ocorreu a agressão, Combs tentou suborná-lo com um maço de dinheiro para que ficasse em silêncio.

Os 12 membros do júri que decidirão o destino de 'Diddy' ouviram na segunda-feira dos promotores e das primeiras testemunhas uma descrição do rapper muito diferente do rosto amigável do artista excêntrico e empresário bem-sucedido que projetava em público.