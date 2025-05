'Estamos lutando ferozmente pela democracia' nos Estados Unidos, diz De Niro em Cannes

"Agora, anuncia tarifas alfandegárias de 100% para filmes produzidos fora dos Estados Unidos", prosseguiu o ator. "Isto é inaceitável (...) E não é só um problema americano, é um problema mundial".

O protagonista de "Taxi Driver - Motorista de Táxi", duas vezes ganhador do Oscar, é uma das vozes mais críticas no mundo do cinema ao presidente republicano e o insultou em várias ocasiões.

Em Cannes, Leonardo DiCaprio foi o encarregado de lhe entregar o prêmio honorário.

"Tenho a grande honra de estar aqui (...) para prestar homenagem a alguém que, para toda uma geração de atores, foi um modelo a seguir, nosso ídolo: Robert de Niro", disse DiCaprio.

Os dois astros atuaram juntos em vários filmes, como em "Despertar de um Homem", filme de 1993 dirigido por Michael Caton-Jones, e "As Filhas de Marvin", produção de 1996 de Jerry Zaks.

Em 2023, os dois apresentaram juntos em Cannes o filme "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese.