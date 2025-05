EUA suspende restrições a chips para inteligência artificial

Na época, o grupo afirmou que o novo ajuste o obrigaria a contabilizar "encargos associados" de 5,5 bilhões de dólares (R$ 30,9 bilhões) em seus resultados do primeiro trimestre.

Nesta terça-feira, por volta das 18h30 GMT (15h30 de Brasília), as ações da Nvidia subiram 5,98% na Bolsa de Nova York.

Essa mudança de postura ocorre um dia após o anúncio de uma drástica redução das tarifas impostas mutuamente por China e Estados Unidos, por um período de 90 dias, para negociar um acordo.

Por outro lado, o Departamento de Comércio dos EUA destacou que o uso de microprocessadores Ascend do grupo chinês Huawei "em qualquer parte do mundo contraria as normas de controle de exportações dos Estados Unidos".

E emitiu recomendações para ajudar as empresas americanas a "proteger suas cadeias de fornecimento".

