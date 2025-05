Exército israelense pede evacuação "imediata" de zonas do norte de Gaza

O Exército israelense pediu nesta terça-feira (13) a evacuação de várias zonas do norte da Faixa de Gaza e anunciou bombardeios iminentes, após terem sido realizados disparos de foguetes a partir dessa parte do território palestino.

"Este é um último aviso antes do ataque! [O exército] atacará com força toda a área de onde foram lançados foguetes", escreveu o porta-voz em língua árabe do Exército israelense, Avichay Adraee, nas redes sociais.

"Para sua segurança, devem se dirigir imediatamente aos abrigos conhecidos da Cidade de Gaza", acrescentou.