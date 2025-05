Festival de Cannes começa entre denúncias por Gaza e prêmio honorário para De Niro

- Morte de jornalista -

Algumas horas antes da cerimônia de abertura, mais de 380 personalidades do mundo do cinema assinaram uma carta aberta na qual denunciam a guerra em Gaza, após a morte em abril de uma fotojornalista palestina que protagoniza um documentário que será exibido em Cannes.

"Nós, artistas e atores/atrizes do âmbito cultural, não podemos permanecer em silêncio enquanto acontece um genocídio em Gaza", afirma o texto.

Assinada por Pedro Almodóvar, Susan Sarandon, Richard Gere, Alfonso Cuarón, Javier Bardem e Costa-Gavras, entre outros, a carta recorda a tragédia de Fatima Hassouna, fotojornalista que morreu em um bombardeio israelense em meados de abril.

A morte de Fatima, e a de sua família, ocorreu um dia após o anúncio de que o documentário "Put Your Soul on Your Hand and Walk" (Coloque sua alma na mão e caminhe, em tradução livre), dirigido pela iraniana Sepideh Farsi e protagonizado pela jornalista, foi selecionado para a ACID, uma mostra paralela do festival.

"De que serve nossa profissão, senão para aprender com a História, com filmes engajados, se não estamos presentes para proteger as vozes oprimidas?", perguntam os signatários.