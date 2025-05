Inflação dos EUA desacelerou para 2,3% em abril (IPC)

A inflação em doze meses nos Estados Unidos moderou-se para 2,3% em abril devido à queda nos preços dos combustíveis, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira (13).

Os dados, ligeiramente abaixo do esperado pelos analistas, abrangem o período em que as tarifas de importação do governo Donald Trump entraram em vigor, incluindo tarifas exorbitantes sobre a China - aliviadas nos últimos dias -, que abalaram os mercados financeiros e aumentaram os temores de escalada dos preços.

Apesar dos temores, o índice de preços ao consumidor (IPC) de abril chegou a 2,3%, ligeiramente abaixo da taxa anual de 2,4% registrada em março, informou o Departamento do Trabalho em um comunicado.