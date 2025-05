Internação de Maradona foi "encenação", diz sua filha no julgamento pela morte do ex-craque

Gianinna respondeu que ouvir esses comentários a deixou "com raiva e impotente". "Eu confiei que essa pessoa seria capaz de ajudar meu pai (...) Mas eles falavam sobre dinheiro e passar a responsabilidade para nós caso algo acontecesse", disse ela, aos prantos.

Perto do fim do dia, Gianinna contou seu processo após a morte do pai: "Eu queria morrer, ir com ele (...) Consegui sair com ajuda psiquiátrica para voltar a viver sem dor", disse ela, criticando também os administradores dos negócios de Maradona em vida.

Paralelamente a este caso, Dalma e Gianinna Maradona movem outra ação judicial contra os administradores, a quem acusam de terem roubado milhões de dólares do pai por meio de fraude.

- "Manipulação horrível" -

Durante a audiência, também foi reproduzida uma gravação da reunião realizada no início de novembro de 2020, na qual a equipe médica, a família e outros membros do entorno de Maradona decidiram pela internação domiciliar. Gianinna, que participou da reunião, caiu no choro ao ouvir o áudio.

Para ela, tudo é "muito injusto". "Toda essa conversa, tudo o que não aconteceu, o que foi prometido e não cumprido. Os responsáveis que falaram lá e prometeram coisas que não aconteceram depois. Acho que foi uma manipulação terrível", declarou.