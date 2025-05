Rússia critica 'conclusões tendenciosas' sobre queda de avião da Malaysia Airlines

O Kremlin criticou nesta terça-feira (13) as "conclusões tendenciosas" do relatório da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO, na sigla em inglês), que responsabilizou a Rússia pela queda do voo MH17 da Malaysia Airlines na Ucrânia em 2014, que deixou 298 mortos.

O Boeing 777 da Malaysia Airlines, que voava de Amsterdã para Kuala Lumpur, foi atingido em julho de 2014 por um míssil BUK de fabricação soviética enquanto sobrevoava a região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde rebeldes separatistas pró-Rússia lutavam contra o Exército de Kiev.

A agência da ONU de aviação civil, com sede em Montreal, concluiu na segunda-feira que a Rússia "não cumpriu suas obrigações sob o direito aéreo internacional".