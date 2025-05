Marta retorna à Seleção para amistosos antes da Copa América

Os amistosos fazem parte da preparação do Brasil para a Copa América, que começará em julho no Equador.

De acordo com o treinador, Marta "tem feito uma grande temporada" no Orlando Pride, campeão da Liga Americana em 2024, e vem "atuando em alto nível".

No entanto, Arthur Elias ressaltou que a jogadora também terá um papel na equipe fora de campo.

"A presença dela em algumas convocações é muito importante para as jogadoras mais jovens, para essa renovação que está sendo feita na Seleção. Eu vejo como algo importante a contribuição dela não só dentro do campo, mas para o nosso ambiente nesse momento pré-Copa América", disse o técnico brasileiro.

Marta completou seis participações em Jogos Olímpicos na edição do ano passado em Paris. Ao conquistar a prata pela terceira vez, como havia feito em Atenas-2004 e Pequim-2008, ela se tornou a jogadora brasileira, incluindo homens, com mais medalhas olímpicas.

Marta também defendeu o Brasil em seis Copas do Mundo (2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023), com 17 gols marcados em 23 jogos. A princípio, ela descartou jogar a próxima edição do torneio, que será disputada no país em 2027.