Masters 1000 de Roma reforça controle contra apostadores

"Por esse motivo, a Federação Italiana [FITP, organizadora do torneio] reforçará os controles já existentes, fornecendo todo o apoio necessário à polícia e à ATP para garantir que incidentes como os descritos não se repitam", disse Lorenzi, sem dar exemplos específicos.

"Paralelamente, a FITP garantirá que indivíduos identificados como responsáveis por atividades perturbadoras nunca mais pisem no local que sedia um evento da federação", acrescentou.

O fenômeno das apostas em tempo real nos torneios de tênis já existe há vários anos.

Os apostadores jogam sobre os resultados e, cada vez mais, sobre o desenvolvimento das partidas. Eles também apostam em quebras de serviço, fazendo apostas no último segundo antes da quebra ocorrer e aproveitando o tempo um pouco maior que leva para as imagens da transmissão ao vivo chegarem às plataformas de apostas.

Desde o início do torneio, vários tenistas reclamaram do comportamento de alguns espectadores que se sentam nas primeiras fileiras, principalmente nas quadras anexas, interrompendo o fluxo normal do jogo torcendo e proferindo insultos.

Esses espectadores geralmente são apostadores que tentam influenciar o resultado para que ele vá na direção de suas apostas.