'Médicos do Mundo' denuncia o uso da fome em Gaza como 'arma de guerra'

Por exemplo, em novembro, foi observado um aumento de 17% na desnutrição infantil, coincidindo com uma redução significativa no fluxo de ajuda humanitária.

A ajuda entra principalmente pelas fronteiras entre a Faixa de Gaza e Israel. A passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, está inoperante desde que o Exército israelense tomou a cidade na primavera de 2024.

Os volumes de ajuda têm oscilado desde o início da guerra ? desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. As autoridades israelenses fecharam as passagens de fronteira desde 2 de março, alegando tentar pressionar o Hamas a libertar os reféns.

O gabinete de segurança israelense acredita que atualmente há "comida suficiente" em Gaza. Porém, no terreno, as ONGs relatam uma situação dramática.

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunciou em 25 de abril que havia "esgotado todas as suas reservas".

O relatório de MDM detalha o efeito dominó da redução das reservas de alimentos, assim como a destruição de instalações agrícolas e sistemas de saneamento, na crise da desnutrição.