México desenvolve tortilha para combater desnutrição e falta de geladeiras

"Onde você vai comprar uma geladeira se não tem dinheiro?", diz esta dona de casa à AFP.

Chiapas, com uma grande população indígena, é o estado com a menor porcentagem de domicílios com geladeiras no México (64,6%). Sua temperatura máxima média aumentou de 30,1 ºC para 32 ºC entre 2014 e 2024, e metade de seu território é vulnerável às mudanças climáticas, segundo estimativas oficiais.

Aliviar essas dificuldades é o objetivo de Raquel Gómez, que estuda os microrganismos por seus benefícios, não pelas condições que eles podem causar.

Gomez usa prebióticos ? fibras ? para alimentar os cultivos de probióticos. A combinação de ambos produz compostos benéficos à saúde, explica a especialista em doenças metabólicas e professora da Universidade Nacional Autônoma do México (Unam).

Outra vantagem desse alimento é que, graças aos "produtos formados durante a fermentação, não é necessário o uso de conservantes", ressalta Gómez.

