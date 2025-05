Militar morre carbonizado em ônibus após ataque de guerrilha na Colômbia

Em seguida, os agressores atearam fogo ao veículo no meio da estrada. A vítima, um sargento que estava trajado de civil, não conseguiu sair a tempo.

"Esta ação terrorista é uma violação flagrante dos direitos humanos e uma infração ao direito internacional humanitário", disse o Exército em comunicado. A força atribuiu o ataque a uma dissidência da antiga guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), sem detalhar o nome do grupo.

No departamento de Caquetá operam duas facções rebeldes que se distanciaram do histórico acordo de paz entre as Farc e o governo em 2016.

Uma delas é comandada pelo guerrilheiro conhecido como Calarcá, que mantém negociações de paz com o governo Petro. A segunda opera sob as ordens do indivíduo de codinome Iván Mordisco, que no ano passado se afastou da mesa de negociações e aumentou sua pressão violenta contra o Estado.

Ambas as facções são cisões do principal agrupamento de dissidências das Farc, conhecido como o Estado-Maior Central (EMC), e disputam na região o controle de atividades ilegais como o narcotráfico, a extorsão e o desmatamento.

Somente entre os dias 15 de abril e 5 de maio, o denominado "plano pistola" deixou mais de 30 militares e policiais mortos, segundo o governo. A estratégia se assemelha à utilizada pelo narcotraficante Pablo Escobar, que, nos anos 1990, pagava por cada militar assassinado em sua guerra aberta contra o Estado.