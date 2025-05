Na ilha escocesa da mãe de Trump, há pouca simpatia pelo presidente dos EUA

É difícil imaginar algo diferente de sua luxuosa residência em Mar-a-Lago, na Flórida, ou da Trump Tower, em Nova York.

Enquanto seu antecessor Joe Biden nunca perdia a oportunidade de relembrar suas raízes irlandesas, Donald Trump fala menos sobre suas origens escocesas.

No entanto, possui dois campos de golfe na Escócia, e deve inaugurar um terceiro.

Em 2018, Theresa May, então primeira-ministra britânica, deu a ele a árvore genealógica de seus ancestrais escoceses.

"É bom estar em casa, esta era a casa da minha mãe", disse Trump ao desembarcar em Aberdeen, no nordeste da Escócia, em 2023, para uma visita aos seus campos de golfe.

Ao anunciar o acordo comercial com o governo britânico na quinta-feira, Donald Trump também afirmou que as relações entre Estados Unidos e Reino Unido estão "mais fortes do que nunca".