Novas regras de vestimenta do Festival de Cannes fazem Halle Berry mudar vestido

- Saltos altos na berlinda -

A tendência "Naked dress" - com 'looks' provocativos que revelam consideravelmente mais do que escondem - se tornou mais recentemente algo frequente nos tapetes vermelhos. Em fevereiro, a arquiteta Bianca Censori, esposa do rapper Kanye West, causou um escândalo na cerimônia de premiação do Grammy.

Após anos de disputas e polêmicas, Cannes também esclareceu as regras sobre os calçados, enquanto muitos acusavam a mostra de forçar as mulheres a usarem sapatos de saltos altos.

Várias estrelas, como Julia Roberts, Cate Blanchett e Isabelle Huppert, desafiaram essa regra tácita, calçando sapatos rasteiros ou, inclusive, aparecendo descalças na cerimônia.

Em 2018, Kristen Stewart demonstrou sua contrariedade, ao tirar dramaticamente seus altíssimos sapatos Christian Louboutin diante das câmeras, enquanto caminhava pelo tapete vermelho.

Agora, a regra foi claramente estabelecida.